Şırnak'ta "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendi

Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığında kentte "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyüklelebici ile ilçe kaymakamlarının katılımıyla düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Ekici, Şırnak'ın huzurlu ve güvenli bir kent olduğunu, bu huzur ve güvenliğin her geçen gün arttığını söyledi.

Ocak ayı içinde özellikle uyuşturucu tacirlerinin yakalanması konusunda çok büyük başarılar elde edildiğine dikkati çeken Ekici, bölgenin terörden temizlenmesi noktasında tüm güvenlik güçlerinin önemli başarılar sağladığını belirtti.

Vali Ekici, şunları kaydetti:

"Ocak ayında 269 asayiş olayı meydana gelmiş ve bunların yüzde 98,5'i aydınlatılmış, 128 suçlu yakalanarak cezaevine gönderilmiştir. Asayiş olaylarında 23 ruhsatsız silah ele geçirildi, silahlara ilişkin 32 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerin kökünü kazılması için yapılan çalışmalar neticesinde jandarma ve emniyet birimlerin başarılı çalışmaları sonucunda, toplam 446,5 kilogram metamfetamin, 51 gram esrar ve 25 gram bonzai ele geçirildi. Bunlarla ilgili 15 kişi tutuklandı. Ay içerisinde trafik güvenliği kapsamında 79 bin 330 araç denetlendi. Okullarımızda kamerasız okul bulunmamaktadır ve okullarımız güvenlidir. Öğrencilerimizi taşıyan araçlar sürekli denetlenmektedir. Her okulumuzda bir güvenlik elemanımız var. Ayrıca, ocak ayında 26 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılmıştır."

Vali Ekici, güvenlik, asayiş ve diğer konularda güvenlik birimlerine destek veren vatandaşlara da teşekkür etti.​​​​​​​