Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendi

        Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığında kentte "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:40 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendi
        ABONE OL

        Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığında kentte "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı.

        Valilik Toplantı Salonu'nda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyüklelebici ile ilçe kaymakamlarının katılımıyla düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Ekici, Şırnak'ın huzurlu ve güvenli bir kent olduğunu, bu huzur ve güvenliğin her geçen gün arttığını söyledi.

        Ocak ayı içinde özellikle uyuşturucu tacirlerinin yakalanması konusunda çok büyük başarılar elde edildiğine dikkati çeken Ekici, bölgenin terörden temizlenmesi noktasında tüm güvenlik güçlerinin önemli başarılar sağladığını belirtti.

        Vali Ekici, şunları kaydetti:

        "Ocak ayında 269 asayiş olayı meydana gelmiş ve bunların yüzde 98,5'i aydınlatılmış, 128 suçlu yakalanarak cezaevine gönderilmiştir. Asayiş olaylarında 23 ruhsatsız silah ele geçirildi, silahlara ilişkin 32 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerin kökünü kazılması için yapılan çalışmalar neticesinde jandarma ve emniyet birimlerin başarılı çalışmaları sonucunda, toplam 446,5 kilogram metamfetamin, 51 gram esrar ve 25 gram bonzai ele geçirildi. Bunlarla ilgili 15 kişi tutuklandı. Ay içerisinde trafik güvenliği kapsamında 79 bin 330 araç denetlendi. Okullarımızda kamerasız okul bulunmamaktadır ve okullarımız güvenlidir. Öğrencilerimizi taşıyan araçlar sürekli denetlenmektedir. Her okulumuzda bir güvenlik elemanımız var. Ayrıca, ocak ayında 26 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılmıştır."

        Vali Ekici, güvenlik, asayiş ve diğer konularda güvenlik birimlerine destek veren vatandaşlara da teşekkür etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta yapımı tamamlanan Aktepe İlk ve Ortaokulu'nun açılışı yapıldı
        Şırnak'ta yapımı tamamlanan Aktepe İlk ve Ortaokulu'nun açılışı yapıldı
        Cizre'de okul müdürleri istişare toplantısı düzenlendi
        Cizre'de okul müdürleri istişare toplantısı düzenlendi
        Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı
        Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı
        Şırnak'ta 2 grup arasında bıçaklı kavga; 16 yaşındaki Barış öldü (2)
        Şırnak'ta 2 grup arasında bıçaklı kavga; 16 yaşındaki Barış öldü (2)
        Cizre Devlet Hastanesinde geçen yıl 887 bin 623 hastaya hizmet verildi
        Cizre Devlet Hastanesinde geçen yıl 887 bin 623 hastaya hizmet verildi
        Şırnak'ta 2 grup arasında bıçaklı kavga; 16 yaşındaki Barış öldü
        Şırnak'ta 2 grup arasında bıçaklı kavga; 16 yaşındaki Barış öldü