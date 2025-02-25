Şırnak İl Sağlık Müdürü Değer, İdil'de incelemelerde bulundu

Daha sonra Değer, İdil Devlet Hastanesinde hastaları ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

İdil ilçesine gelen İl Sağlık Müdürü Değer, Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

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