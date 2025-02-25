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        Şırnak İl Sağlık Müdürü Değer, İdil'de incelemelerde bulundu

        Şırnak İl Sağlık Müdürü Mehmet Sait Değer, İdil ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:09 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:12
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        Şırnak İl Sağlık Müdürü Değer, İdil'de incelemelerde bulundu
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        Şırnak İl Sağlık Müdürü Mehmet Sait Değer, İdil ilçesinde incelemelerde bulundu.

        İdil ilçesine gelen İl Sağlık Müdürü Değer, Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Daha sonra Değer, İdil Devlet Hastanesinde hastaları ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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