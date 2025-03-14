Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal'dan sağlık çalışanlarına ziyaret

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

İdil Devlet Hastanesine ziyarette bulunan Anmal, hastanede görev yapan sağlık çalışanları ile görüştü.

Sağlık çalışanlarının büyük emekle ve özveri ile görev yaptığını ifade eden Anmal, her birimde görev yapan sağlıkçıların kıymetli olduğunu, bu anlamlı günlerini kutladıklarını belirtti.