Şırnak Valisi Birol Ekici, TPAO çalışanlarıyla iftarda buluştu

Programa Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, TPAO Genel Müdür Yardımcısı Umut Önder Su ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş de katıldı.​​​​​​​

Ekici, daha sonra iftarda bir araya geldiği personele çalışmalarında başarılar diledi.

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