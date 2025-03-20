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        Şırnak Valisi Birol Ekici, TPAO çalışanlarıyla iftarda buluştu

        Şırnak Valisi Birol Ekici, Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik Üretim Kuyularında görev yapan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) personeliyle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 21:18 Güncelleme: 20.03.2025 - 23:00
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        Şırnak Valisi Birol Ekici, TPAO çalışanlarıyla iftarda buluştu
        ABONE OL

        Şırnak Valisi Birol Ekici, Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik Üretim Kuyularında görev yapan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) personeliyle iftar yaptı.

        Vali Ekici, TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin ile Şehit Esma Çevik Üretim Kuyuları sahasında incelemelerde bulundu.

        Ekici, daha sonra iftarda bir araya geldiği personele çalışmalarında başarılar diledi.

        Programa Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, TPAO Genel Müdür Yardımcısı Umut Önder Su ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş de katıldı.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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