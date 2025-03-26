Cizre Kaymakamı Baycar, EKPSS'den tam puan alan genci tebrik etti

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (EKPSS) tam puan alan Abdullah Külte'yi tebrik etti.

Kaymakam Baycar, EKPSS'de başarı sağlayan Abdullah Külte ve ailesini makamında kabul etti.

Böyle başarılı bir çocuk yetiştirdikleri için Külte ailesine teşekkür eden Baycar, çocukların, gençlerin ve öğrencilerin fırsat verildiğinde ve uygun zeminler oluşturulduğunda neleri başarabileceklerini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Baycar, "Evdeki aile eğitimini okuldaki eğitim ile perçinleyip EKPSS'den tam puan alan Abdullah Külte, büyük bir başarıya imza atmanın yanı sıra bizlere de büyük bir sevinç yaşatmıştır. Abdullah Külte'yi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.