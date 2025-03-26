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        Cizreli vatandaştan Gazze'ye yardım

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Zeki Borçin, bu seneki sadaka ve zekatını Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla Gazze'ye bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:29 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:37
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        Cizreli vatandaştan Gazze'ye yardım
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Zeki Borçin, bu seneki sadaka ve zekatını Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla Gazze'ye bağışladı.

        Cizre'de yaşayan Borçin, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına destekte bulundu.

        Sadaka ve zekatını Gazze'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına bağışlayan Borçin'i, Cizre İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Cizre Şube Başkanı Süleyman Baran makamında ağırladı.

        Baran, Filistin halkına yönelik yardım kampanyasına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bağıştan dolayı Borçin'e teşekkür etti.

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