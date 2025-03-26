Cizreli vatandaştan Gazze'ye yardım

Baran, Filistin halkına yönelik yardım kampanyasına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bağıştan dolayı Borçin'e teşekkür etti.

Sadaka ve zekatını Gazze'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına bağışlayan Borçin'i, Cizre İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Cizre Şube Başkanı Süleyman Baran makamında ağırladı.

Cizre'de yaşayan Borçin, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına destekte bulundu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Zeki Borçin, bu seneki sadaka ve zekatını Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla Gazze'ye bağışladı.

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