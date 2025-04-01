Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta ineğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde ineğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 00:20 Güncelleme: 01.04.2025 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta ineğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Şırnak'ın İdil ilçesinde ineğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        S.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, İdil-Midyat kara yolu Yayvantepe köyü mevkisinde yola çıkan ineğe çarptı.

        Kazada sürücü ile araçtaki E.A. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İnek ise telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        ABD, Beyazlar için mülteci başvuru merkezi açacak
        ABD, Beyazlar için mülteci başvuru merkezi açacak
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        AK Parti Şırnak İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
        AK Parti Şırnak İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı
        Şırnak Valisi Ekici'den Ramazan Bayramı mesajı
        Şırnak Valisi Ekici'den Ramazan Bayramı mesajı
        Osmanlı Ülkü Hareketi Federasyonu Şırnak İl Başkanlığından ihtiyaç sahibi a...
        Osmanlı Ülkü Hareketi Federasyonu Şırnak İl Başkanlığından ihtiyaç sahibi a...
        Cizre'de gıda imalathanesinin deposu yandı
        Cizre'de gıda imalathanesinin deposu yandı
        Şırnak'ta devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı
        Şırnak'ta devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı