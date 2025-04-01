Şırnak'ta ineğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde ineğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde ineğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
S.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, İdil-Midyat kara yolu Yayvantepe köyü mevkisinde yola çıkan ineğe çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki E.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İnek ise telef oldu.
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