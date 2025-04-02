Şırnak'ta şarampole devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı
Şırnak'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Şırnak'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.İ. idaresindeki 06 CJJ 438 plakalı tır, Kasrik beldesi Koçbeyi köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile tırda bulunan B.K. ile A.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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