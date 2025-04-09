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        Cizre'de LGS sınavı bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak sınav öncesinde ortaokul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:20 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:20
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        Cizre'de LGS sınavı bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak sınav öncesinde ortaokul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktuğ başkanlığında LGS kapsamında yapılacak olan sınavla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda toplantı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, 15 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin son hazırlıklar ele alındı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Aktuğ, "Yaşamdaki sınavlar, bizi hayallerimize ulaştıracak birer basamaktır. Başarı dolu bir gelecek için LGS kapsamındaki merkezi sınavına girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dilerim." dedi.

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