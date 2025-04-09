Cizre'de LGS sınavı bilgilendirme toplantısı yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aktuğ, "Yaşamdaki sınavlar, bizi hayallerimize ulaştıracak birer basamaktır. Başarı dolu bir gelecek için LGS kapsamındaki merkezi sınavına girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dilerim." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktuğ başkanlığında LGS kapsamında yapılacak olan sınavla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda toplantı gerçekleştirildi.

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