Cizre Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktuğ'dan okullara ziyaret

Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktuğ, bazı okulları ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aktuğ beraberinde Şube Müdürü Sabri Salgut ile Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezi, Atatürk Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesini ziyaret etti, öğretmenler ve öğrencilerle görüştü.

Aktuğ, "Öğrencilerimizin heyecanı, öğretmenlerimizin özverisi ve velilerimizin desteğiyle yeni dönemde tüm eğitim ailemize kolaylıklar, öğrencilerimize ise çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.