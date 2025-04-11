Şırnak'ta "GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı" yapıldı

Şırnak'ta "GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Vali Ekici ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral tarafından "GAP Bölgesinde Atıl Tarım Arazilerinin Taşlardan Temizlenmesi", "Kumçatı Beldesi Tarımsal Sulama" ile "GAP Bölgesinde Üretim ve İstihdam için Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması" projelerinin protokolü imzalandı.

Toplantıya, GAP İdaresi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nusret Mutlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Birlik, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin ve diğer kurum yetkilileri katıldı.​​​​​​​​​​​​​​