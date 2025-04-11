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        Cizre'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 18:34 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:36
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        Cizre'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü yaralandı.

        R.C. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Cizre-Silopi kara yolunun Güzeller Rampası mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip takla attı.

        Kazada, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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