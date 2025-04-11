Cizre'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü yaralandı.
R.C. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Cizre-Silopi kara yolunun Güzeller Rampası mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip takla attı.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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