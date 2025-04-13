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        GÜNCELLEME - 3 Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması sonucu ölen üniversite öğrencisinin cenazesi defnedildi

        Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şırnak'ın Silopi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:28 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:28
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        GÜNCELLEME - 3 Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması sonucu ölen üniversite öğrencisinin cenazesi defnedildi
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        Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şırnak'ın Silopi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Alınan bilgiye göre, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya (27), dün akşam saatlerinde Gülveren Mahallesi yakınlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Şanlıurfa-Mardin kara yolunda karşı tarafa kaçmaya çalışan Özkaya'ya, K.A yönetimindeki 06 BR 6210 plakalı otomobil çarptı.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Özkaya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise gözaltına alındı.

        Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Özkaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

        - Aile sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyor

        Anne Emine Özkaya, yaptığı açıklamada ciğerinin yandığını söyledi.

        Kızının öğretmen olmak istediğini belirten Özkaya, şunları kaydetti:

        "Benim ciğerim yandı. Kızımın sadece bir sınavı kalmıştı, bir sınav için gelmişti. Sahipsiz köpekler konusunda bu bir iki değil ki. Haberlerde görüyorsunuz. Rica ediyorum, başka anneler yanmasın. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyorum. Bu şehirler sahipsiz mi? Niye böyle? Üniversitelerde çok köpek var. Neden üniversiteye ve boş arazilere bırakıyorlar? Geçen sene de Afyonkarahisar'da öbür kızıma saldırdılar. Sadece o korku ona yetiyordu."

        Baba Cemil Özkaya ise sahipsiz köpekler yüzünden kimilerinin araçların altında kaldığını, kimilerinin ise yaralandığını vurgulayarak, sahipsiz köpeklerin toplatılması gerektiğini dile getirdi.

        Özkaya'nın arkadaşı Berfin Reyhan Kırmızıgül de otobüsten indikten sonra köpeklerin saldırısına uğradıklarını ifade ederek, "Otobüsten inince köpekler saldırdı. Biz başka tarafa koştuk, o yola çıktı. Tekrar yanımıza gelmeye çalıştığında da araç çarptı." dedi.

        - Özkaya'nın son anları güvenlik kamerasında

        Sevda Özkaya'nın kazadan hemen önce arkadaşlarıyla otobüsten inme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, Özkaya'nın, arkadaşlarıyla otobüsten inmesi ve bir süre yürümesi ile kaza sonrası çevredekilerin olay yerine koşma anı yer alıyor.

        - Harran Üniversitesi'nden açıklama

        Harran Üniversitesinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Sevda Özkaya'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilendi.

        Söz konusu olayın kampüs dışında gerçekleştiğinin vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Bu üzücü olay, üniversitemizin yerleşke sınırlarının dışında gerçekleşmiştir. Hepinizin bildiği gibi, kampüs dışındaki alanlarda üniversitemizin doğrudan müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. Gelen tepkiler ve eleştiriler, öğrencilerimizin duyarlılığını ve olayın ağırlığını göstermektedir. Bu eleştirilerinizi anlamakla birlikte, bazı hususları kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşmak isteriz. Tüm konularla ilgili herhangi bilgi kirliliği olmaması ve doğru bilginin aktarılması hususundaki hassasiyetimizle birlikte siz değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz."

        - Genç kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi

        Sevda Özkaya'nın cenazesi ailesi tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'ne getirildi.

        Kılınan cenaze namazının ardından Özkaya'nın cenazesi mahalledeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Özkaya'nın amcası Arafat Cin basın mensuplarına, yeğeninin ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

        "Genç bir kız kız çocuğu gitti. Hem de üniversite son sınıf öğrencisiydi. Yeğenim çok dürüst çok efendi bir kızdı. Onu anlatmak için kelimeler yetmiyor. Arkadaşları arasında sevilen bir çocuktu." diyen Cin, sahipsiz hayvanlarla ilgili yaşanan soruna çözüm bulunmasını istediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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