Meteorolojiden Şırnak ve Siirt için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji, Siirt ve Şırnak için kuvvetli kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmelere göre beklenen kar yağışlarının bu akşam saatlerinde etkisini artırarak yarın gece saatlerine kadar Siirt'in Pervari ile Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Vatandaşlara, ulaşımda aksamalar, tipi, don olayı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.