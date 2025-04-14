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        Silopi Devlet Hastanesinde, vefat eden güvenlik personeli için tören yapıldı

        Şırnak'ta Silopi Devlet Hastanesi görev yapan ve kanser tedavisi gören güvenlik personeli Sabahattin Bala, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:22 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:28
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        Silopi Devlet Hastanesinde, vefat eden güvenlik personeli için tören yapıldı
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        Şırnak'ta Silopi Devlet Hastanesi görev yapan ve kanser tedavisi gören güvenlik personeli Sabahattin Bala, yaşamını yitirdi.

        Bala için hastanenin koridorunda anma töreni yapıldı.

        Bala'nın fotoğrafının bulunduğu masa, sağlık görevlileri ve hastane personeli tarafından güllerle süslendi.

        Törende duygusal anlar yaşandı.

        Çalışma arkadaşlarından Mehmet Ökten, mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Kendisi herkesin gönlünde taht kurmuş bir insandı. Karakteriyle, kişiliğiyle herkesin sevgisini kazanmıştı." dedi.

        Silopi Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada da Sabahattin Bala'nın 2009 yılında hastanede görev yapmaya başladığı belirtildi.

        Bala'nın görev yaptığı süre boyunca yardımseverliği ve cana yakınlığıyla tanındığı, evli ve dört çocuk babası olduğu ifade edilen açıklamada, "Bala, 2024 yılında mide kanseri tanısı almış, tedavisine farklı illerde devam edilmiştir. Bala, hastanemiz yoğun bakım ünitesinde sürdürülen tedavisi sırasında 13 Nisan'da vefat etmiştir." denildi.

        Açıklamada, Bala'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dilendi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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