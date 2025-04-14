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        Şırnak'ta şarampole devrilen sepetli vincin sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde sepetli vincin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:35 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:40
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        Şırnak'ta şarampole devrilen sepetli vincin sürücüsü yaralandı
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde sepetli vincin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        M.E. yönetimindeki 34 ETP 887 plakalı sepetli vinç, Şenoba beldesi kavşağında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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