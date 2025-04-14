Şırnak'ta şarampole devrilen sepetli vincin sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde sepetli vincin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde sepetli vincin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
M.E. yönetimindeki 34 ETP 887 plakalı sepetli vinç, Şenoba beldesi kavşağında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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