Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirildi.

Bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 0,28 gram eroin, 4,14 gram metamfetamin, sentetik ecza maddesi, gümrük kaçağı 4 bin 150 paket sigara, 535 puro, 300 elektronik sigara tütünü, 28 cep telefonu, 9 şişe alkol, 13 kutu alkol, 29 litre alkol, 43 bin 586 paket ilaç, 535 elektronik sigara ve 42 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 42 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.