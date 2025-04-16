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        Şırnak'ta Ezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde Ezidiler, "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 20:56 Güncelleme: 16.04.2025 - 21:11
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        Şırnak'ta Ezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde Ezidiler, "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı.

        Mardin'in Midyat ilçesi ile Irak ve Almanya'dan gelen Ezidiler, İdil'deki Mağaraköy köyünde buluştu.

        Köy meydanında gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar bayram dolayısıyla mezarlıkları ziyaret etti, mum yaktı, dilek tutup dua etti.

        Renkli kıyafetler giyen kadınlar, çeşitli renklere boyadıkları yumurtaları tokuşturdu, köy meydanında halay çekti.

        Irak'tan gelen Hayat Hameydo, bu bayramın kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

        Çocuklardan Dildar Hameydo da her yıl köylerinde bu bayramı kutladıklarını belirterek, "Oyunlarla eğlendik. Herkesin bayramını kutlarım." dedi.

        Kutlamalar ilçedeki bir düğün salonunda devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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