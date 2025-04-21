Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Köylerinde petrol çıkan Şırnaklı öğrencilerin hayalini süsleyen mesleklere mühendislik de eklendi

        Şırnak'taki petrol keşfinin ardından Gabar Dağı eteklerindeki Akçay ve Kayaboyun köylerinde yaşayan öğrencilerin mesleki hedeflerine mühendislik de eklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:17 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köylerinde petrol çıkan Şırnaklı öğrencilerin hayalini süsleyen mesleklere mühendislik de eklendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'taki petrol keşfinin ardından Gabar Dağı eteklerindeki Akçay ve Kayaboyun köylerinde yaşayan öğrencilerin mesleki hedeflerine mühendislik de eklendi.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPİC) tarafından, Akçay ile Kayaboyun köyleri arasında yer alan, şehit Astsubay Esma Çevik ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adları ve hatıralarının yaşatıldığı sahadaki 97 kuyuda günlük 80 bin varil petrol üretimi yapılıyor.

        "Cumhuriyet tarihinin karada gerçekleşen en büyük petrol keşfi" olarak nitelendirilen Gabar'ın petrol üretim üssü haline dönüşmesi, civar iki köydeki öğrencilerin mesleki hedeflerine de yön verdi.

        Kayaboyun İlkokulu/Ortaokulunun Müdürü Hacire Karakuş, AA muhabirine, öğrencilere iki yıl önce "Gelecekte hangi mesleği yapmak istersin?" diye sorduklarında doktor, hemşire ve polis gibi yanıtlar aldıklarını, bugün ise bu mesleklere petrol keşfinin etkisiyle mühendisliğin de eklendiğini söyledi.

        Karakuş, "Öğrenciler, köyde çıkan petrolü ve sahada görevli personeli görüyorlar. Çocukların babaları, ağabeyleri bu sahalarda çalışıyor. Onlar da doğal olarak bundan etkileniyorlar. Köyde artık iş imkanları artmaya başladı. Buradaki petrol, çocukların hayallerindeki mesleklere de yön verdi. Artık çoğu mühendis olmak istiyor. Daha önce mühendisliğin ne olduğunu bilmeyen öğrencilerimiz vardı. 'Mühendis ne iş yapar?' diye sorarlardı. Şimdi ise kimya, inşaat ve petrol mühendisi olmak istiyorlar. Öğrencilerimizin ileride güzel bir meslek sahibi olması bizleri gururlandıracaktır." diye konuştu.

        - "Hayalim doktor olmaktı ama şimdi petrol mühendisi olmak istiyorum"

        Kayaboyun Ortaokulu öğrencilerinden Elanur Tutuş, köydeki ağabeylerinin daha önce çalışmak için farklı illere gittiklerini, petrol keşfinin ardından ise artık yaşadıkları bölgede iş bulduklarını söyledi.

        Tutuş, "Köyde çıkan petrol bize katkı sağlıyor, iş imkanları çoğaldı. Önceden hayalim doktor olmaktı ama şimdi petrol mühendisi olmak istiyorum." dedi.

        Akçay General Selahattin Uğurlu Ortaokulu öğrencilerinden Leyla Meşe de petrol keşfiyle meslek hedefinin değiştiğini, artık mühendis olmak istediğini belirtti.

        Kayaboyun köyü muhtarı Hakan Vural da köylerindeki öğrencilerin petrol keşfiyle ilgili çalışmalardan çok etkilendiklerini söyledi.

        Köylerindeki petrol keşfiyle gurur duyduklarını dile getiren Vural, "Öğrenciler, buradaki çalışanları, mühendisleri görünce mühendisliği de hedeflemeye başladı. Petrol keşfi sayesinde artık köy halkı memleketinde iş imkanına sahip oldu. Çocuklar da onları örnek alıyorlar. İnşallah artık batı illerine hiçbir gencimiz çalışmak için gitmeyecek. Daha önce batıya giden gençlerimiz varken şimdi oradan gençler buraya gelmeye başladı." diye konuştu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı

        Benzer Haberler

        Avrupa'da yaşayan Keldaniler yıllar önce terk ettikleri Şırnak'taki köyleri...
        Avrupa'da yaşayan Keldaniler yıllar önce terk ettikleri Şırnak'taki köyleri...
        Şırnak'ta üniversite öğrencileri hasta çocuklar için etkinlik düzenledi
        Şırnak'ta üniversite öğrencileri hasta çocuklar için etkinlik düzenledi
        Şırnak'ta "Güçlükonak Doğa Kültür ve Su Spor Festivali" düzenlenecek
        Şırnak'ta "Güçlükonak Doğa Kültür ve Su Spor Festivali" düzenlenecek
        Cizre Kaymakamı Baycar, esnafı ziyaret etti
        Cizre Kaymakamı Baycar, esnafı ziyaret etti
        Galatasaraylı eski futbolcular, Cizreli gençlerle dostluk maçına çıkacak
        Galatasaraylı eski futbolcular, Cizreli gençlerle dostluk maçına çıkacak
        Cizre'de okul servis araçları denetlendi
        Cizre'de okul servis araçları denetlendi