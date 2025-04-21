Köylerinde petrol çıkan Şırnaklı öğrencilerin hayalini süsleyen mesleklere mühendislik de eklendi

Şırnak'taki petrol keşfinin ardından Gabar Dağı eteklerindeki Akçay ve Kayaboyun köylerinde yaşayan öğrencilerin mesleki hedeflerine mühendislik de eklendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPİC) tarafından, Akçay ile Kayaboyun köyleri arasında yer alan, şehit Astsubay Esma Çevik ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adları ve hatıralarının yaşatıldığı sahadaki 97 kuyuda günlük 80 bin varil petrol üretimi yapılıyor.

"Cumhuriyet tarihinin karada gerçekleşen en büyük petrol keşfi" olarak nitelendirilen Gabar'ın petrol üretim üssü haline dönüşmesi, civar iki köydeki öğrencilerin mesleki hedeflerine de yön verdi.

Kayaboyun İlkokulu/Ortaokulunun Müdürü Hacire Karakuş, AA muhabirine, öğrencilere iki yıl önce "Gelecekte hangi mesleği yapmak istersin?" diye sorduklarında doktor, hemşire ve polis gibi yanıtlar aldıklarını, bugün ise bu mesleklere petrol keşfinin etkisiyle mühendisliğin de eklendiğini söyledi.

Karakuş, "Öğrenciler, köyde çıkan petrolü ve sahada görevli personeli görüyorlar. Çocukların babaları, ağabeyleri bu sahalarda çalışıyor. Onlar da doğal olarak bundan etkileniyorlar. Köyde artık iş imkanları artmaya başladı. Buradaki petrol, çocukların hayallerindeki mesleklere de yön verdi. Artık çoğu mühendis olmak istiyor. Daha önce mühendisliğin ne olduğunu bilmeyen öğrencilerimiz vardı. 'Mühendis ne iş yapar?' diye sorarlardı. Şimdi ise kimya, inşaat ve petrol mühendisi olmak istiyorlar. Öğrencilerimizin ileride güzel bir meslek sahibi olması bizleri gururlandıracaktır." diye konuştu.