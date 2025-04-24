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        Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

        Şırnak'ta toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 13:53 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:59
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        Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu
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        Şırnak'ta toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah etkili olmaya başlayan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı, hava kalitesi düştü.

        Toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden neredeyse görünmez hale geldi, araçlar ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

        Bölgede zaman zaman etkili olan yağmur, toz nedeniyle çamur haline dönüştü.

        Toz taşınımının yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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