Şırnak'ta bir aracın çarpmasıyla şehit olan polis memuru için tören düzenlendi Şırnak'ın Cizre ilçesinde kazaya müdahale ederken başka bir aracın çarpmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Zeki Bacak için tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı Giriş: 25.04.2025 - 12:17 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:17 facebook

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