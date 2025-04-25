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        Şırnak'ta bir aracın çarpmasıyla şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kazaya müdahale ederken başka bir aracın çarpmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Zeki Bacak için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:17 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:17
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        Şırnak'ta bir aracın çarpmasıyla şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kazaya müdahale ederken başka bir aracın çarpmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Zeki Bacak için tören düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, şehit Bacak'ın (33) Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.

        İlçe Müftüsü Süleyman Baran tarafından dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

        Şehidin naaşı hava yoluyla Uşak'a uğurlandı.

        Törene, Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, şehidin babası Kamil, annesi Emine, eşi Betül, kızı Zeynep Erva Bacak, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

        Şırnak'ta 20 Nisan'da trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpmasıyla ağır yaralanan polis memuru Zeki Bacak, dün, tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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