Şırnak Valiliğinden gök gürültülü sağanak uyarısı
Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde beklenen sağanağa karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.
Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde beklenen sağanağa karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saat 15.00'ten itibaren Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı." ifadesine yer verildi.
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