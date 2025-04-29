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        Şırnak'ta hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban arazide ölü bulundu

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkan çobanın arazide cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 14:42 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:42
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        Şırnak'ta hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban arazide ölü bulundu
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkan çobanın arazide cansız bedeni bulundu.

        İlçeye bağlı Hilal beldesinde çobanlık yapan Hacı Kara (60), dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı.

        Kara'nın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya haber verdi.

        Bölgede jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD tarafından yapılan aramada, Kara'nın cansız bedeni arazide bulundu.

        112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Kara'nın cesedi, Uludere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Burada yapılan otopside çobanın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

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        Ailesi tarafından hastane morgundan alınan çobanın cenazesi, belde mezarlığında defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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