Şırnak'ta hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban arazide ölü bulundu

Burada yapılan otopside çobanın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Kara'nın cesedi, Uludere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bölgede jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD tarafından yapılan aramada, Kara'nın cansız bedeni arazide bulundu.

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