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        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan tır yandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:38
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        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan tır yandı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır yandı.

        Halil İ. idaresindeki 47 PN 560 plakalı tır, Cizre-Nusaybin kara yolunun İdil ilçesine bağlı Çığır köyü mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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