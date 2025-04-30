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        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal, Silopi Devlet Hastanesini ziyaret etti

        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, Silopi Devlet Hastanesini ziyaret etti, sağlık personeli ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 20:15 Güncelleme: 30.04.2025 - 20:15
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        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal, Silopi Devlet Hastanesini ziyaret etti
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        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, Silopi Devlet Hastanesini ziyaret etti, sağlık personeli ile bir araya geldi.

        Anmal ve Sağlık-Sen yönetim kurulu üyeleri, ziyarette, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hasan Ülker ile görüştü, bir araya gelerek, bölgedeki sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Sağlık hizmetlerinin kaliteli ve sürdürülebilir şekilde yürütülebilmesi için yöneticilerin sağlık çalışanlarıyla iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini belirten Anmal, "Habur Sınır Kapısı'na yakınlığı nedeniyle bu hastane, Orta Doğu'dan Türkiye'ye girişte sağlık alanında ilk temas noktasıdır. Burada sunulan hizmet, hem ülkemiz hem de ilimiz için sağlıkta bir ayna niteliğindedir." dedi.

        Anmal ve beraberindekiler, daha sonra hastane personeli ile görüştü taleplerini dinledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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