Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Öğrenciler Habur Sınır Kapısı hakkında bilgilendirildi

        Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulunda "Habur Sınır Kapısı Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrenciler Habur Sınır Kapısı hakkında bilgilendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulunda "Habur Sınır Kapısı Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

        Öğrenciler ve akademik personelin katıldığı seminerde İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ayhan Coşkuner ile uzman ekip tarafından Habur Sınır Kapısının işleyişi, günlük işlem hacmi, lojistik faaliyetleri ve gümrük süreçlerine dair güncel bilgiler ve istatistikler paylaşıldı.

        Sunumda ayrıca sınır kapısının Türkiye ekonomisindeki stratejik önemi vurgulandı ve öğrencilere yönelik kariyer olanaklarına ilişkin önerilerde bulunuldu.

        Silopi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Çatuk, Bölge Müdürü Coşkuner ve ekibine teşekkür ederek, öğrencilerin dış ticaret uygulamaları hakkında değerli bilgiler edindiğini ifade etti.

        Çatuk ayrıca seminer sonrası gerçekleştirilen kısa toplantıda, üniversite ile Habur Sınır Kapısı yönetimi arasında iş birliği olanaklarının ele alındığını, özellikle uygulamalı eğitim, staj imkanları ve ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Dış ticaret verileri açıklandı
        Dış ticaret verileri açıklandı
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu

        Benzer Haberler

        Şırnak Valiliğinden, amatör ligde oynanan futbol maçında çıkan kavgaya iliş...
        Şırnak Valiliğinden, amatör ligde oynanan futbol maçında çıkan kavgaya iliş...
        Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu
        Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu
        Şırnak'ta amatör ligde oynanan futbol maçında kavga çıktı
        Şırnak'ta amatör ligde oynanan futbol maçında kavga çıktı
        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal, Silopi Devlet Hastanesini ziyaret ett...
        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal, Silopi Devlet Hastanesini ziyaret ett...
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı
        Şırnak'ta yaralı bulunan 3 kuş tedaviye alındı
        Şırnak'ta yaralı bulunan 3 kuş tedaviye alındı