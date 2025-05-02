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        Şırnak'ta "Kalpleri Fetheden Tilavetler Ulu Cami'de Buluşuyor" programı düzenlendi

        Şırnak'ta "Kalpleri Fetheden Tilavetler Ulu Cami'de Buluşuyor" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:30 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:52
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        Şırnak'ta "Kalpleri Fetheden Tilavetler Ulu Cami'de Buluşuyor" programı düzenlendi
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        Şırnak'ta "Kalpleri Fetheden Tilavetler Ulu Cami'de Buluşuyor" programı düzenlendi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu ve İl Müftülüğünce Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda konuşan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi İbrahim Noğman, Kur'an-ı Kerim'in alemlere rehber olarak gönderildiğini belirtti.

        Noğman, "Kur'an öyle bir kitaptır ki o kerim kitaba gözünle bakarsan yazıyı, aklınla bakarsan ilmi, kalbin ile bakarsan aşkı, tüm ruhunla bakarsan Allah'a yaklaştığını görürsün." dedi.

        Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise kentte gerçekleşen etkinlik ve programlara katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

        Yarka, "Bu ay Cudi Sefine bölgesinde Valilik işbirliğiyle gerçekleştireceğimiz proje kapsamında Sefine Camisi'nin temelini atacağız. Şimdiden memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Böyle nice güzel programların devamı da gelecektir inşallah." diye konuştu.

        İl Müftüsü Orhan Örnek de Kur'an'ı güzel seslerden dinlemenin ayrı bir keyif verdiğini belirtti.

        Konuşmaların ardından, farklı tarihlerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren din adamları tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Program sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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