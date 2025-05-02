Şırnak'ta "Şehr-i Nuh II. Ulusal Fotoğraf Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Şırnak Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Şehr-i Nuh II. Ulusal Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Şırnak Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasının ödül töreni, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, bu tür yarışmaların, programların kentin tanıtımına katkı sunduğunu belirterek, kentte özellikle de Beytüşşebap Uludere, İdil, Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde görülmesi gereken turizm potansiyeline sahip yerler bulunduğunu söyledi.

Alkış, "Bu yerleri turizme kazandırıp, buraları turizmde cazibe merkezi haline getirmek için üniversite olarak elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." dedi.

ŞÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Çelik de bu tür etkinliklerin kentin tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkmasında oldukça önemli olduğunu ifade etti.