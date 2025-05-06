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        Şırnak'ta zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasında

        –Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 18:52 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:05
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        Şırnak'ta zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasında
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        –Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Nusaybin Karayolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde 3 otomobil, 1 kamyon ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

        Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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