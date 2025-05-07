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        Şırnak'ta öğrencilere yönelik seminer düzenlendi

        Şırnak'ta Genç MÜSİAD Şırnak Şubesi tarafından e-Ticaret ve Girişimcilik semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:40 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:59
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        Şırnak'ta öğrencilere yönelik seminer düzenlendi
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        Şırnak'ta Genç MÜSİAD Şırnak Şubesi tarafından e-Ticaret ve Girişimcilik semineri düzenlendi.

        Şırnak Üniversitesinde düzenlenen seminere, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, KOSGEB Şırnak İl Müdürü Ömer Güngör ve öğrenciler katıldı.

        Genç MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Abdulmelik Kayar, dünyanın hızla dijitalleştiğini ve ticaretin sınırları aştığı bir dönemde olduklarını söyledi.

        Seminerde, e-ticaretin dinamiklerini, girişimciliğin zorluklarını ama aynı zamanda sunduğu büyük fırsatları konuştuklarını ifade eden Kayar, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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