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        Şırnak'ta öğretmen çift 1'i Afgan uyruklu, 2 çocuğa yuva oldu

        EKREM PAYAN - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan öğretmen çift, devlet koruması altındaki biri Afgan uyruklu iki çocuğu, evlerinde sevgiyle büyütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:12 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:12
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        Şırnak'ta öğretmen çift 1'i Afgan uyruklu, 2 çocuğa yuva oldu
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        EKREM PAYAN - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan öğretmen çift, devlet koruması altındaki biri Afgan uyruklu iki çocuğu, evlerinde sevgiyle büyütüyor.

        Cizre'de sınıf öğretmeni olarak görev yapan Burcu Nur Beşiktaş ve İngilizce öğretmeni eşi Yusuf Beşiktaş, çocuk sahibi olamayınca koruyucu aile olmaya karar verdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran çift, 5,5 yıl önce devlet koruması altındaki 2 aylık Afgan uyruklu erkek çocuğa koruyucu aile oldu.

        Erkek çocuklarına sevgiyle bakan çift, bir süre sonra ona kardeş olacak bir kız çocuğuna da yuvalarının kapısını açmak istedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yeniden başvuran çiftin bu talepleri de kabul edildi.

        Genç çift, geçen yıl 3 aylık olan kız çocuğuna da kucak açtı.

        Beşiktaş çiftinin evinde koruyucu ailesi oldukları çocuklar sayesinde neşe hakim.

        - "Eğitimlerine çok önem veriyoruz"

        Burcu Nur Beşiktaş, AA muhabirine, çocukları olmayınca evliliklerinin dördüncü yılında devlet koruması altındaki çocukları evlat edinmek istediklerini, biyolojik olmasalar da onlara anne ve baba olmak için başvurduklarını söyledi.

        Koruyucu ailesi oldukları çocukları anne ve baba sevgisiyle büyütmek istediklerini dile getiren Beşiktaş, bu süreçte ailelerinden de büyük destek gördüklerini, bunun kendilerine büyük moral ve güç sağladığını belirtti.

        Beşiktaş, koruyucu aile olduktan sonra hayatlarının çok değiştiğini ifade ederek şöyle konuştu:

        "5,5 yıldır oğlumuz, 1 yılı aşkın süredir de kızımız var. Biyolojik anne olamayabilirim ama biyolojik anneden farklı olduğumu düşünmüyorum. Evlatlarımın da bunu hissettiğini düşünmüyorum. Tek fark, hamilelik sürecinin olmayışı. Bizim onlara, onların da bize olan sevgisiyle sürecimizi devam ettiriyoruz. İnşallah ömür boyu bu sevgi artarak devam edecek. Her şeyden önce onlar bize emanet. Eğitimlerine çok önem veriyoruz, aynı zamanda davranış olarak da onlara en iyi şekilde bakıyoruz. Onları ilgi alanlarını keşfederek o alanda geliştirmeye çalışıyoruz. Kızımız henüz küçük ama ona da aynı önemi veriyoruz. Erkek çocuğumuzun Afganistan uyruklu olması nedeniyle uyum konusunda sıkıntı yaşamadık. Bir anne ve baba çocuğunu nasıl yetiştiriyorsa biz de onları öyle yetiştiriyoruz."

        - "Onlar evimize doğan güneş oldu"

        Yusuf Beşiktaş da koruyucu ailesi oldukları evlatlarıyla yaşamlarının daha güzel hale geldiğini belirtti.

        "Onlar evimize doğan güneş oldu. Gerçekten bu duygu tarif edilemez. Biyolojik olarak baba ve anne olamadık ama gerçekten ondan öte bir duygu var bizde. Onlar için her şeyimizi vermeye hazırız ki veriyoruz zaten. Rabb'im herkese de nasip etsin." ifadelerini kullanan Beşiktaş, herkese koruyucu aile olmaları tavsiyesinde bulundu.

        Beşiktaş, vatana ve millete sevgiyle büyütülmüş evlatlar yetiştirmek istediklerini dile getirerek "Bu dünyadan göçüp gittiğimizde arkamızda dua edecek çocuklarımız olsun istiyoruz. Çocuk sahibi olunca gerçekten tarif edilemez duygular yaşadık. Bunu yaşayınca gördük. Size 'anne' veya 'baba' dediklerinde çok farklı duygulara bürünüyor insan. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

        Çocuklarının eğitimlerine büyük önem verdiklerini belirten Beşiktaş, devletin uygun görmesi halinde daha fazla çocuğa da koruyucu aile olmak istediklerini belirtti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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