Şırnak'ta kamyonun çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi öldü

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cizre-Nusaybin kara yolunun 17. kilometresinde, Kurumcu köyü girişinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Özel Cizre Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mazhar Yakşi'ye çarptı.

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