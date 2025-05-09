Cizre'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Cizre-Nusaybin kara yolunun 14 kilometresi Katran köyü mevkisinde Hamit Akçil yönetiminde 34 YN 150 plakalı tır, yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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