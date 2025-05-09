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        Cizre'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:30 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:14
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        Cizre'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Cizre-Nusaybin kara yolunun 14 kilometresi Katran köyü mevkisinde Hamit Akçil yönetiminde 34 YN 150 plakalı tır, yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan sürücü Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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