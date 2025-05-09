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        Cizre'de odunlukta çıkan yangın söndürüldü

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde odunlukta çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:35 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:35
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        Cizre'de odunlukta çıkan yangın söndürüldü
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde odunlukta çıkan yangın söndürüldü.

        Fatih Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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