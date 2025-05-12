Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 20:47 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Nur Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada 2 kişi bıçak darbesiyle yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, kavgaya karıştığı gerekçesiyle 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        'Ayla'dan acı haber
        'Ayla'dan acı haber
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti

        Benzer Haberler

        Silopi'de "Anneler Günü" etkinliği düzenlendi
        Silopi'de "Anneler Günü" etkinliği düzenlendi
        Şırnaklı anneler hasta ve engelli çocuklarını hayata bağladı
        Şırnaklı anneler hasta ve engelli çocuklarını hayata bağladı
        Şırnak'ta araçta çıkan yangın söndürüldü
        Şırnak'ta araçta çıkan yangın söndürüldü
        Şırnak'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ta "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Cizre'de odunlukta çıkan yangın söndürüldü
        Cizre'de odunlukta çıkan yangın söndürüldü