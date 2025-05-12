Şırnak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Nur Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişi bıçak darbesiyle yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kavgaya karıştığı gerekçesiyle 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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