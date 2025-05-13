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        Şırnak Valiliğinden gök gürültülü sağanak uyarısı

        Şırnak Valiliği, kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanağa karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 09:21 Güncelleme: 13.05.2025 - 09:21
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        Şırnak Valiliğinden gök gürültülü sağanak uyarısı
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        Şırnak Valiliği, kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanağa karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinden itibaren kent geneli ve çevresinde gök gürültülü sağanağın beklendiği bildirildi.

        Açıklamada, "Sel, su baskını, yerel dolu yağışı, heyelan, çatı uçması, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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