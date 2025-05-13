Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 44 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 2-10 Mayıs tarihlerinde asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, yakalanan 44 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 3 bin 240 litre motorin, 94 cep telefonu, gümrük kaçağı 7 bin 779 paket sigara, 647 elektronik sigara, 770 sigara kiti, 7 kilogram nargile tütünü, 386 güneş gözlüğü, 2 ton 563 kilogram et, 26 elektronik eşya, 238 otomobil yedek parçası, 2 bin 933 muhtelif malzeme ele geçirildi.