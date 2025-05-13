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        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 44 kişi hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 44 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 09:23 Güncelleme: 13.05.2025 - 09:32
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        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 44 kişi hakkında işlem yapıldı
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        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 44 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 2-10 Mayıs tarihlerinde asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, yakalanan 44 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Yapılan aramalarda, 3 bin 240 litre motorin, 94 cep telefonu, gümrük kaçağı 7 bin 779 paket sigara, 647 elektronik sigara, 770 sigara kiti, 7 kilogram nargile tütünü, 386 güneş gözlüğü, 2 ton 563 kilogram et, 26 elektronik eşya, 238 otomobil yedek parçası, 2 bin 933 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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