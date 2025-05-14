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        Şırnak'ta boğazına yabancı cisim kaçan ortaokul öğrencisi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        –Şırnak'ta bir ortaokul öğrencisi, okulda boğazına yabancı cisim kaçması sonucu öğretmenlerinin yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata döndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 18:43 Güncelleme: 14.05.2025 - 18:43
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        Şırnak'ta boğazına yabancı cisim kaçan ortaokul öğrencisi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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        –Şırnak'ta bir ortaokul öğrencisi, okulda boğazına yabancı cisim kaçması sonucu öğretmenlerinin yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata döndürüldü.

        Şehr-i Nuh Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ü.Ş'nin boğazına, okulun bahçesinde bulunduğu sırada yabancı madde kaçtı. Beden eğitimi öğretmeni Murat Şenses çocuğa Heimlich manevrası uyguladı.

        Öğretmeninin müdahale ettiği Ü.Ş, soluk borusuna kaçan cismin çıkarılmasıyla rahat nefes almaya başladı.

        Yaşananlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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