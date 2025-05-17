Şırnaklı sporcu Sabaz, boks şampiyonasında çeyrek finale yükseldi
Şırnaklı sporcu Ömer Sabaz, Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.
Şırnaklı sporcu Ömer Sabaz, Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Boks Federasyonunca Ağrı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası devam ediyor.
Organizasyonda Şırnaklı sporcu Ömer Sabaz, rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.