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        4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, 20 Mayıs'ta Şırnak'ta başlayacak

        Şırnak'ta gerçekleştirilecek 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası 20 Mayıs Salı günü başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 15:36 Güncelleme: 18.05.2025 - 15:36
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        4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, 20 Mayıs'ta Şırnak'ta başlayacak
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        Şırnak'ta gerçekleştirilecek 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası 20 Mayıs Salı günü başlayacak.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) koordinasyonunda, Valilik, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla düzenlenecek organizasyon, üniversitenin yerleşkesindeki 2 kapalı ve 4 açık kortta yapılacak.

        Turnuva için kentte hazırlıklar tamamlandı.

        Şırnak Valisi Birol Ekici ile Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kortlarda yapılan hazırlıklara ilişkin incelemelerde bulundu.

        Hazırlıklarla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din'den bilgi alan Vali Ekici, kortta antrenman yapan sporcular ve onların aileleri ile görüştü.

        Ekici, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 8 ülkeden 47 tenisçinin kentteki müsabakalarda ter dökeceğini söyledi.

        Şırnak'ın Türkiye'nin en genç nüfusa sahip illerinden biri olduğunu ifade eden Ekici, "Tenis, futbol, voleybol, atletizm, boks ve halter gibi çok sayıda branşta 50 bin lisanslı sporcumuz, bugün Türkiye'nin sporuna güç katıyor." dedi.

        Ekici, 2 gün önce Polonya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda Nurselen Yalgettekin'in dünya şampiyonu olduğunu belirterek, "Bu şampiyonlukların haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

        Ekici, şöyle konuştu:

        "Cudi Cup, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan birlik, beraberlik ve kardeşlik projesinin şehrimiz açısından önemli bir basamağını oluşturmaktadır. Bugüne kadar 3 turnuva festival havasında geçti. Bu yıl da turnuvamız festival havasında geçecek. Turnuvamıza en büyük desteği veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ı ve Tenis Federasyonu Başkanımızı 23 Mayıs Cuma günü misafir edeceğimizi umuyoruz ve kendilerini davet ediyoruz."

        Turnuvaya destek veren bütün paydaşlara teşekkür ettiğini belirten Ekici, turnuvada mücadele edecek sporculara başarı diledi.

        Belediye Başkanı Yarka da turnuvanın bir paydaşı olmaktan son derece mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

        Bu tür turnuva ve etkinliklerin birleştiriciliği, kardeşliği ve vizyonerliği ön plana çıkaracağını dile getiren Yarka, tüm Şırnaklıları müsabakaları izlemeye davet ettiklerini söyledi.

        Yarka, "Bu müsabakanın başta ilimiz, ülkemiz ve katılımcı olan tüm ülkelere hayırlı olması temennisiyle, herkese başarılar diliyorum." dedi.

        Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 20 Mayıs Salı günü gösteri maçıyla açılışı gerçekleştirilecek turnuva, 25 Mayıs Pazar günü sona erecek. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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