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        Cizreli sporcular Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü

        Okul Sporları Genç Kadınlar B Kategorisi Türkiye Boks Şampiyonası'nda Şırnak'ın Cizre ilçesi sporcuları Sudenur Yalgettekin 63 kilogramda birincilik, Asmin Çabas 52 kilogramda ikincilik elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:00 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:00
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        Cizreli sporcular Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü
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        Okul Sporları Genç Kadınlar B Kategorisi Türkiye Boks Şampiyonası'nda Şırnak'ın Cizre ilçesi sporcuları Sudenur Yalgettekin 63 kilogramda birincilik, Asmin Çabas 52 kilogramda ikincilik elde etti.

        Ordu'da 21-26 Mayıs'ta düzenlenen şampiyonada sporcuların elde ettiği başarı Cizre ilçesinde sevince neden oldu.

        Sporcuların kazandığı bu başarıdan dolayı gurur ve sevinç yaşadıklarını kaydeden antrenör Rıdvan Budak, "Bu başarı, yalnızca sportif bir kazanım değil aynı zamanda disiplinin, inancın ve uzun süredir verilen emeğin karşılığıdır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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