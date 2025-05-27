Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi

        Şırnak'ta 4-6 yaş grubu 295 Kur'an kursu öğrencisi için yıl sonu programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 19:10 Güncelleme: 27.05.2025 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta 4-6 yaş grubu 295 Kur'an kursu öğrencisi için yıl sonu programı gerçekleştirildi.

        Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezindeki programda konuşan İl Müftüsü Orhan Örnek, programda görev alan çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

        Kur'an kurslarında çocuklara adalet, hoşgörü, sorumluluk, merhamet, yardımlaşma, dostluk, sevgi, sabır, edep, barış, umut, saygı ve cömertlik gibi değerlerin aşılandığını kaydeden Örnek, bu değerlerin olduğu bir toplum arzuladıklarını belirtti.

        Farklı yaş gruplarına yönelik eğitimlerinin sürdüğünü aktaran Örnek, şöyle dedi:

        "4-6 yaş eğitimi olmak üzere 7-10 yaş, gençler ve yetişkinlere, hanımlara yönelik Allah'ın kelamını öğrenmek, öğretmek ve öğrendiklerimizle amel etmek için en güzel şekilde bu kurslarımızı inşallah sizlerin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak bu güzel kurslarda okuyan öğrencilerimize hayırlı ömürler nasip etsin. Onları ve ailelerini tebrik ediyoruz. Mübarek olsun inşallah."

        Program öğrencilerin şiir, ilahi, dua ve gösterileriyle devam etti.

        Daha sonra öğrenci ve velilerin yaptıkların maket ve el becerileri sergisi gezildi.

        Programa, ​​​​​​​Vali Yardımcısı Muhammet Çiftci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, kurum amirleri, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Putin ateşle oynuyor
        Trump: Putin ateşle oynuyor
        Papara kilit!
        Papara kilit!
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        Avrupa'nın en büyüğü zaferini kutluyor!
        Avrupa'nın en büyüğü zaferini kutluyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Popüler oyun can aldı
        Popüler oyun can aldı
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"

        Benzer Haberler

        AK Parti Şırnak İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
        AK Parti Şırnak İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
        GÜNCELLEME - Şırnak'taki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e...
        GÜNCELLEME - Şırnak'taki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e...
        Annesi ile 2 kardeşinin öldüğü kazada Ceylan da kurtarılamadı (2)
        Annesi ile 2 kardeşinin öldüğü kazada Ceylan da kurtarılamadı (2)
        AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar kurban vekaletini Türk Kızılaya v...
        AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar kurban vekaletini Türk Kızılaya v...
        Annesi ile 2 kardeşinin öldüğü kazada Ceylan da kurtarılamadı
        Annesi ile 2 kardeşinin öldüğü kazada Ceylan da kurtarılamadı
        Cizreli sporcular Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü
        Cizreli sporcular Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü