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        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 00:58 Güncelleme: 29.05.2025 - 00:58
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        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Metin Ö. yönetimindeki 73 AAS 564 plakalı tır, Devlet Hastanesi Kavşağı'nda yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan sürücü, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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