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        Şırnak'ta bir parka Sırrı Süreyya Önder ismi verildi

        Şırnak Belediye Meclisi aldığı kararla bir parka Sırrı Süreyya Önder'in ismini verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:37 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:37
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        Şırnak'ta bir parka Sırrı Süreyya Önder ismi verildi
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        Şırnak Belediye Meclisi aldığı kararla bir parka Sırrı Süreyya Önder'in ismini verdi.

        Şırnak Belediyesi 2025 haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Yarka başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda, Gündoğdu Mahallesi'ndeki Kent Park'ın isminin 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in isminin verilmesi önerildi.

        Öneri, Belediye Meclis Üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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