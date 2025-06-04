Şırnak'ta bir parka Sırrı Süreyya Önder ismi verildi
Şırnak Belediye Meclisi aldığı kararla bir parka Sırrı Süreyya Önder'in ismini verdi.
Şırnak Belediye Meclisi aldığı kararla bir parka Sırrı Süreyya Önder'in ismini verdi.
Şırnak Belediyesi 2025 haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Yarka başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, Gündoğdu Mahallesi'ndeki Kent Park'ın isminin 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in isminin verilmesi önerildi.
Öneri, Belediye Meclis Üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.
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