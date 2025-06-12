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        Şırnak Valisi Ekici, Cudi Dağı Sefine bölgesinde incelemelerde bulundu

        Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine bölgesinde yapımı planlanan Hz. Nuh Camisi proje alanında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 23:54 Güncelleme: 12.06.2025 - 23:54
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        Şırnak Valisi Ekici, Cudi Dağı Sefine bölgesinde incelemelerde bulundu
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        Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine bölgesinde yapımı planlanan Hz. Nuh Camisi proje alanında incelemelerde bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Vali Ekici, beraberinde Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve İl Müftüsü Orhan Örnek ile Cudi Dağı Sefine bölgesine gitti.

        Bölgede yapılması planlanan Hz. Nuh Camisi proje alanında inceleme yapan Ekici, ilgililerden bilgi aldı.

        Vali Ekici ve beraberindekiler, daha sonra temmuz ayı başında yapılması planlanan festival alanı ile bölgede yapımı süren yol inşaatını inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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