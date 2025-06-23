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        Şırnak'ta iş yerinde çıkan kavgada bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavgada bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 00:13 Güncelleme: 23.06.2025 - 00:13
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        Şırnak'ta iş yerinde çıkan kavgada bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavgada bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

        Cudi Mahallesi İpekyolu üzerindeki bir lokantada çalışan Gülizar Yıldız (29) ile iş arkadaşı R.K. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında R.K, Yıldız'ı bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yıldız, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülizar Yıldız, kurtarılamadı.

        Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Şüpheli R.K, polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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