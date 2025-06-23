Şırnak'ta iş yerinde çıkan kavgada bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cudi Mahallesi İpekyolu üzerindeki bir lokantada çalışan Gülizar Yıldız (29) ile iş arkadaşı R.K. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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