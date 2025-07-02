Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:31 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ile trafik tedbirleri konuları görüşüldü.

        Toplantıya, Vali yardımcıları Muhammet Çiftci ve Murat Çiçek, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Herkesin hayatını kurtardı! Kaptan bayıldı, muavin devreye girdi!
        Herkesin hayatını kurtardı! Kaptan bayıldı, muavin devreye girdi!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı

        Benzer Haberler

        TIR'ın çarptığı Sevda bebek yaşamını yitirdi
        TIR'ın çarptığı Sevda bebek yaşamını yitirdi
        Silopi'de seyir halindeki tankerde yangın çıktı
        Silopi'de seyir halindeki tankerde yangın çıktı
        Şırnak'ta "Geleceğin Yıldızları Burada Yetişiyor" seçmeleri başladı
        Şırnak'ta "Geleceğin Yıldızları Burada Yetişiyor" seçmeleri başladı
        Şırnak'ta minibüsün taksiyle çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
        Şırnak'ta minibüsün taksiyle çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
        Babasının aracını satarak turnuvaya gönderdiği engelli tenisçi başarılarıyl...
        Babasının aracını satarak turnuvaya gönderdiği engelli tenisçi başarılarıyl...
        Şırnak'ta 3 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
        Şırnak'ta 3 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi