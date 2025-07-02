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        Şırnak Belediyesinden Cudi Dağı'ndaki programa ücretsiz ulaşım imkanı

        Şırnak Belediyesi, 5 Temmuz'da Cudi Dağı sefine bölgesinde yapılacak merasim programına vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği sağlayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:18 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:18
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        Şırnak Belediyesinden Cudi Dağı'ndaki programa ücretsiz ulaşım imkanı
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        Şırnak Belediyesi, 5 Temmuz'da Cudi Dağı sefine bölgesinde yapılacak merasim programına vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği sağlayacağını duyurdu.

        Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 5 Temmuz'da Hz. Nuh'u Anma Merasiminde vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağlanacağı bildirildi.

        Kentteki Ömer Kabak ve Cumhuriyet Meydanı ile belediye önünden 3 noktada alınacak vatandaşların sefine bölgesine ulaştıracağı belirtildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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