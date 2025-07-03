Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı

Şırnak merkez kırsalında yaralı ve bitkin 2 kızıl şahin bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile güvenlik güçlerine bildirdi.

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