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        Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı

        Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:15 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:15
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        Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı
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        Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Şırnak merkez kırsalında yaralı ve bitkin 2 kızıl şahin bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile güvenlik güçlerine bildirdi.

        Bölgeye giden DKMP ekipleri, teslim aldıkları 2 kuşu, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürdü.

        Koruma altına alınan kuşlar, buradaki tedavilerinin ardından doğaya salınacak.​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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