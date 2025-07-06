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        Silopi'de bağırsak kanseri ameliyatı olan iki hasta sağlığına kavuştu

        Şırnak'ın Silopi Devlet Hastanesi'nde biri kapalı yöntemle ameliyat edilen iki kanser hastası tedavi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 15:07 Güncelleme: 06.07.2025 - 15:07
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        Silopi'de bağırsak kanseri ameliyatı olan iki hasta sağlığına kavuştu
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        Şırnak'ın Silopi Devlet Hastanesi'nde biri kapalı yöntemle ameliyat edilen iki kanser hastası tedavi oldu.

        Silopi Devlet Hastanesi'ne karın ağrısı ve kabızlık şikayetiyle başvuran D.Ö. (29) ile N.A'ya (71), yapılan tetkikler sonucunda kalın bağırsak kanseri teşhisi konuldu.

        Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdullah İlbey Yetim ve ekibi tarafından ameliyat edilen hastalar sağlığına kavuştu.

        Kapalı yöntemle ameliyat edilen D.Ö'nün tedavi sürecini anlatan Yetim, "Kalın bağırsağın başlangıç kısmı ile ince bağırsağın bir bölümünü kapalı yöntemle aldık. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatı meslektaşım Op. Dr. Serkan Giray ile gerçekleştirdik. Hastamız ameliyat sonrası 24 saat içinde beslenmeye başladı ve 4 gün içinde sağlıklı şekilde taburcu edildi." ifadelerini kullandı.

        Hasta D.Ö. de ameliyat için başka bir kente sevk edilmediğini belirterek, tedavisini yapan doktorlara teşekkür etti.

        Yetim, hasta N.A'nın da hastaneye başvurusu sonrası yapılan tetkiklerde kalın bağırsağında delinme ve kitle tespit edildiğini belirterek, yapılan tedavinin ardından hastanın 11 gün sonra taburcu edildiğini ifade etti.

        Yetim, yaklaşık 11 aydır göreve başladığı hastanede 20 kanser hastasını ameliyat ettiklerini belirtti.

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